Oggi alle 14 prende il via “Pianeta Rossoblù”, il nuovo programma di LaC Tv condotto da l giornalista Vincenzo Primerano, dedicato alla Vibonese, protagonista del girone I del campionato di Serie D.

Ogni martedì, un focus sull’attualità della squadra rossoblù, tra risultati, protagonisti e prossimi appuntamenti. Nella prima puntata, in studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, ci saranno il direttore sportivo della Vibonese Fabrizio Maglia e il centrocampista Sebastian Piriz. Al centro della discussione, l’avvio di campionato della Vibonese, reduce dalla vittoria per 2-0 sul campo della Nissa, e i prossimi impegni della formazione rossoblù.

Appuntamento oggi alle 14 con “Pianeta Rossoblù”, su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook de Il Vibonese.