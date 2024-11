Venerdì 15 novembre novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quaranteseiesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantaseiesima puntata l'imprenditore olivicolo Antonio Franco Folino di Lamezia Terme. Grand Terroir si occupa spesso della produzione di olio extravergine di oliva che rappresenta uno dei comparti trainanti dell'economia agricola calabrese, sia per quanto concerne la quantità disponibile (che ovviamente varia di anno in anno) sia per la straordinaria qualità che caratterizza molte realtà dal Pollino allo Stretto di Messina, e dallo Jonio al Tirreno.

Una delle ricchezze della Calabria olivicola è l'enorme patrimonio di biodiversità fatto di tante varietà e cultivar di olive. L'azienda Folino, ad esempio, coltiva alberi secolari di Carolea, una cultivar molto diffusa nella Calabria centrale e dalla quale si ricava un olio extravergine di oliva molto apprezzato in Italia e all'estero. Gli alberi secolari, ovviamente, conferiscono a questa attività agricola anche un grande valore paesaggistico e naturalistico. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.