Ospiti in studio Pasqualina Straface, consigliere regionale Fi, Davide Tavernise, consigliere regionale M5s. L'appuntamento è per le 23.30 di questa sera su LaC Tv

Disagi nell’ospedale spoke di Corigliano Rossano per mancanza di personale, medicina del territorio in sofferenza, carenza dei medici del 118, ambulanze demedicalizzate e viaggi degli elisoccorso a vuoto. Aumentano i costi della spesa pubblica, ma la qualità dei servizi rimane ancorata alla precarietà. I presidi di Trebisacce e Cariati sono stati inseriti nella rete ospedaliera e potranno alleggerire il carico di lavoro sull’ospedale spoke di Corigliano-Rossano il cui personale è gravato da turni massacranti in alcuni reparti a causa del personale sott’organico. Intanto la spada di Damocle è rappresentata dal rincaro delle materie prime che potrebbe comportare ulteriori ritardi, anche se, il presidente Occhiuto ha fornito garanzie in sede prefettizia.

Ne parleremo questa sera alle 23.30 durante la puntata del programma di LaC Talkin, ideato e condotto da Matteo Lauria. Ospiti in studio Pasqualina Straface, consigliere regionale Fi, Davide Tavernise, consigliere regionale M5s.

Appuntamento alle 23.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.