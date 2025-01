Il talk di Antonella Grippo prende spunto dal “testo sacro” dei Pooh per commentare le vicende delle figure pubbliche che non si sono mai allineate alla dottrina. Ricco come sempre il parterre degli ospiti

La parodia del “testo sacro” dei Pooh per commentare le vicende controverse di politici eretici, che non si sono mai allineati alle dottrine correnti o ai diktat del mainstream. Come dire: Dio delle città e delle avversità.

Una puntata sugli uomini scomodi dei partiti: Perfidia si inoltra in un sentiero aspro e costellato di personaggi scomodi anche (e forse soprattutto) per le loro stesse formazioni politiche. Il cammino si annuncia ricco di scariche di adrenalina per gli spettatori. L’appuntamento è per le 21 di questa sera, venerdì 24 gennaio, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Al solito ricchissimo il carnet degli ospiti di Antonella Grippo: Claudio Brachino (Editorialista Italpress), Francesca Pascale (attivista), Nicola Irto (Pd), Flavio Stasi (Sindaco Corigliano-Rossano), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Ugo Floro (giornalista), Michele Inserra (Il Quotidiano del Sud), Pasquale Tridico (Europarlamentare).