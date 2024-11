Dopo la breve, felice liaison tra Pd e Movimento 5 Stelle in Sardegna, il campo largo torna ad essere un miraggio. Sempre più difficile il gioco di alleanze a sinistra per le regionali in Basilicata. Intanto, nel centrodestra si acuisce lo scontro interno tra Lega e Fratelli d’Italia. Meloni, infatti, anche in Calabria sembra strizzare l’occhio a Forza Italia per isolare Salvini. Di questo si è discusso nella puntata di Perfidia, il talk politico più incandescente del piccolo schermo, condotto da Antonella Grippo.

"Campi minati" è il titolo di questa settimana. Tanti gli ospiti di Antonella Grippo. E in particolare: l'economista Pasquale Tridico, Simona Malpezzi (Pd), Francesco Maria Del Vigo (Il Giornale), Ernesto Alecci (consigliere regionale), Francesco Saccomanno (Lega), Massimo Ripepi (Alternativa Popolare). Diversi anche i contributi in esterna, avremo quello di Luigi Sbarra (segretario nazionale Cisl), Giulio Gallera (Forza Italia), Ginevra Bompiani (scrittrice).

