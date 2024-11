Il talk ideato e condotto da Antonella Grippo ha fatto una ricognizione dei principali fatti di cronaca della settimana. Riguarda la trasmissione andata in onda venerdì 24 novembre

Dalla tragica fine di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato e abbandonata in un dirupo, alla sentenza di primo grado del maxiprocesso Rinascita Scott, che ha contato oltre duecento condanne tra esponenti della 'ndrangheta e non solo. Sono questi i temi al centro della puntata di Perfidia, andata in onda venerdì sera alle ore 21 su LaC Tv.

Il talk ideato e condotto da Antonella Grippo ha ripercorso, dunque, e fatto una ricognizione dei principali fatti di cronaca e di politica della settimana appena trascorsa. "Dei relitti e delle pene" è il titolo della puntata. Tanti sono stati gli ospiti.

In particolare, hanno discusso dei temi caldi del momento con Antonella Grippo: l'ex magistrato Piercamillo Davigo, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, Riccardo Barenghi de La Stampa, e poi Enza Bruno Bossio (Pd), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Vincenzo Speziali (Udc).

