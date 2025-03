Il capogruppo della Lega alla Camera ospite di Antonella Grippo in esclusiva dopo aver “sfiduciato” Giorgia Meloni sul Piano di Riarmo. Nella puntata in onda alle 21,30 anche Rotondi, Borghi e Rizzo

Antonella Grippo, con lo Speciale Perfidia da Roma, cala l’asso. Tra gli altri protagonisti della politica nazionale, stasera sarà ospite, in esclusiva su LaC Tv, nel salotto di via Condotti, Riccardo Molinari (Capogruppo alla Camera della Lega).

Molinari è l’uomo della settimana, il politico che attraverso le sue dichiarazioni a Radio 24, avrebbe “sfiduciato” Giorgia Meloni, ricordandole che la risoluzione di Senato e Camera per il Sì della premier al Piano di Riarmo nel Consiglio Europeo, non essendo condiviso da gran parte dell’opinione pubblica italiana, in realtà non rappresenta un vero e proprio mandato per Giorgia.

La Lega corroborata da un riscoperto celodurismo? Lo scopriremo a Perfidia. Nella puntata odierna anche Gianfranco Rotondi (Fratelli d’Italia), Enrico Borghi (Italia Viva) e Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare). L’appuntamento con il talk politico di LaC è per questa sera alle 21,30.