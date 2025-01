È la separazione delle giarrettiere. Lo scontro aperto tra politica e magistratura, dopo il via libera, in prima lettura, alla Camera, della legge di revisione costituzionale circa la separazione delle carriere di requirenti e giudicanti, non prevede esclusione di colpi. La rotta di collisione tra poteri, che trae origine dalla stagione di Tangentopoli, si dispiega in tutta la sua irriducibilità. Ciascuno rivendica spazi di agibilità e di indipendenza. E c’è chi reclama lo scalpo di Nordio. Sono quelli afflitti dalla sindrome del SuperEgo giudiziario e temono la recisione del legaccio…

Tema caldissimo e tanta carne al fuoco per la puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera alle 21 su LaC Tv. Tanti e qualificati gli ospiti di Antonella Grippo: Salvatore Staiano (avvocato Penalista), Alberto Cisterna (magistrato), Vittoria Baldino (Movimento Cinque Stelle), Antonello Caporale (Il Fatto Quotidiano), Davide Varì (Il Dubbio), Salvatore Lo Giudice (avvocato). Contributi esterni Fabrizio Cicchitto (politico e saggista), Gherardo Colombo (ex magistrato), Giuliano Cazzola (economista).