«La Fondazione è nata negli Stati Uniti negli anni 80. Oggi parliamo di problemi antichi, cercando soluzioni per il futuro. Ho lavorato in giro per il mondo, ma la Magna Grecia era ovunque». Nino Foti si racconta a Paola Bottero, dall’attività politica alla Fondazione Magna Grecia, che promuove lo sviluppo del Mezzogiorno anche attraverso l’evento Sud e Futuri andato in scena a Roma il 1° dicembre scorso. La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, martedì 13 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.