Per molti rappresenta un modo per recuperare la propria identità, per altri potrebbe essere un rischio per le prospettive economiche e turistiche del territorio. Ne parliamo alle 14:30 su LaC Tv

Tornare al vecchio nome di Porto Santa Venere: per Vibo Marina può essere un'opportunità o è un rischio per le prospettive economiche e turistiche del territorio? Ne parleremo alle 14:30 a Dentro La Notizia, la striscia di informazione quotidiana in onda su LaC Tv. In studio come di consueto Pier Paolo Cambareri, inviata sul posto Cristina Iannuzzi che avrà come ospiti lo storico Antonio Montesanti e il consigliere comunale Lorenzo Lombardo. Un'idea quella di modificare il nome della frazione marina del capoluogo di provincia, che è in ballo da tempo e che per molti rappresenta un recupero della propria identità. L'iter è già stato avviato e la proposta è stata approvata dal Consiglio comunale. Nel corso della puntata ascolteremo anche le voci del sindaco Limardo, del presidente della Pro Loco De Maria e soprattutto quella dei cittadini. Appuntamento dunque alle 14:30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

