La Calabria di Serie D che arranca, le solite panchine che saltano, le sorprese e le delusioni dei campionati, i bomber che lasciano il segno e tanto altro ancora. Torna Zona D e in occasione della terza puntata gli ospiti di Roberto Saverino saranno il presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il general manager della Gioiese, Antonino Laganà, il direttore generale del Capo Vaticano, Enzo Verduci, e un bomber di razza, con oltre 300 gol in carriera, del calibro di Santino Spadafora, attualmente in forza alla Nuova Roggiano, dal quale arriva un esempio di vita per tutti.

Come vederci

Appuntamento alle ore 22. 30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.