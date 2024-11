«Una notte ha incominciato a massacrarmi per otto ore consecutive. Ha smesso solo intorno alle 7 del mattino». La storia di Maria Antonietta Rositani mette i brividi addosso. Non solo per il racconto della violenza subita, ma soprattutto per quel senso di tradimento, per l'ingenuo convincimento di una donna che ha creduto fino all'ultimo di essere amata. Quando si ritrova davanti il padre dei suoi figli con in mano una tanica di benzina, ogni certezza crolla, anche l'ultima speranza di non essersi sbagliata nel dare amore ed essere degna di riceverlo.

L'incubo hai inizio a Reggio Calabria, quando Mariantonietta ha solo 19 anni. Ciro Russo, allievo carabiniere presso la Scuola militare reggina, si dimostra subito possessivo, violento, aggressivo. La mattina del 12 marzo 2019, mentre è in auto, la donna riceve la chiamata del padre che l'avverte che il suo ex marito è evaso dagli arresti dalla sua casa di Ercolano. Ciro Russo riesce a rintracciare la donna e dopo averla costretta a scendere dall'auto, le lancia della benzina addosso e le da fuoco. Per la Rositani, che riporterà ustioni sul 50% del corpo, inizia un lungo calvario fatto di degenze senza fine, operazioni di ricostruzione, sofferenze indicibili. Oggi porta ancora i segni di quell'assurda ferocia.

