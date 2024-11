«I documentari erano considerati un genere di serie b fino a qualche anno fa, oggi finalmente sono arrivati al grande pubblico. Per me servono a sensibilizzare, a smontare i cliché. In Prima Linea, documentario sui reporter di guerra, per esempio, ho voluto raccontare persone che sono viste come forti e senza paura e mostrare quanto, invece, sono fragili come tutti noi».

Francesco Del Grosso, regista e critico cinematografico romano, si racconta a Paola Bottero, dalla scomparsa del padre, che ritorna sempre nei suoi lavori, ai documentari su Vittorio Mezzogiorno e Agostino Di Bartolomei.

