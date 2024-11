Una vera e propria discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti che si estendo per centinaia e centinaia di metri. Una situazione di degrado quella che caratterizza il quartiere San Gregorio di Reggio Calabria, nella periferia a sud della città. Da tempo i cittadini denunciano lo stato di abbandono in cui versa il luogo in cui vivono e si muovono ogni giorno. Ma di chi è la responsabilità e come si può risolvere questo scempio ambientale? Ne parleremo nella nuova puntata di Dentro la Notizia che andrà in onda oggi alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviata sul posto Cristina Iannuzzi che raccoglierà gli umori e le voci di chi abita nelle vicinanze e di chi opera sul territorio. In collegamento anche Paolo Brunetti, vicesindaco di Reggio Calabria.

