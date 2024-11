Un gesto di «odio per la città». Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha definito quanto accaduto al campo sportivo di Catona, dove ignoti hanno dato alle fiamme il manto erboso che avrebbe dovuto essere posizionato in questi giorni sulla superficie di gioco. Proprio il primo cittadino della città dello Stretto sarà ospite della puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda su LaC Tv alle ore 14:30. In studio Pier Paolo Cambareri, in collegamento da Reggio Rossella Galati. Tra gli ospiti anche il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra e Mimmo Nasone, di Libera Reggio Calabria.

