Questa sera alle 21 su LaC Tv il programma condotto da Antonella Grippo indaga sulla legge che ha terremotato tante amministrazioni. Ricco (come sempre) il parterre degli ospiti: ci sono anche gli ex sindaci Manna e Macrì

Cani sciolti. La provocazione lessicale si riferisce alla legge che contempla lo scioglimento dei Comuni, nel caso di “concreti, univoci e rilevanti elementi circa collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similari”.

Il ricorso a questo istituto, a detta di autorevoli analisti, sarebbe troppo frequente e, il più delle volte, destituito di fondamento giuridico. Si tratta davvero di un azzardo repressivo ai danni della democrazia e della volontà popolare, spesso ingiustamente rovesciate? Se ne discuterà a Perfidia, questa sera alle 21 su LaC Tv. E la carne al fuoco è tantissima. Come gli ospiti del format condotto da Antonella Grippo: Marcello Manna (ex sindaco di Rende), Giovanni Macrì (ex sindaco di Tropea), Luigi Bisignani (giornalista e scrittore), Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), Davide Varì (direttore de Il Dubbio), Luca Arnaù (Direttore La City Mag), Vincenzo Speziali (analista politico), Claudio Cordova (giornalista).