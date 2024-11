Un campionato vinto a Catanzaro e tante avventure con la Vibonese: adesso la ripartenza dalla Promozione con il San Nicola da Crissa per Riccardo Mengoni, esperto estremo difensore, ospite della quarta puntata di Zona D, il programma condotto da Roberto Saverino. Assieme a lui ci sarà il centravanti Madalin Tandara della Vibonese. Con il giornalista di LaC Tv Matteo Occhiuto si approfondiranno le vicende in casa Reggina. Non mancherà la Top Ten dei campionati e ci saranno due belle storie da raccontare.

Come vederci

Appuntamento questa sera alle ore 22.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.