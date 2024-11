Dalla musica popolare alla musica impegnata, dalla tradizione alla lotta. La musica ha sempre giocato un ruolo di grande importanza in Calabria. Poi è arrivato lui che ha sbaragliato la scena, da Crotone a Roma, dal nulla alla grande popolarità nazionale, tuttora molto amato soprattutto fra i ragazzi. Lui, con la forza della sua ironia, del non sense, diventa il modello della protesta contro ogni forma di potere. Sorridendo, contro ogni ingiustizia. E arriva addirittura a Sanremo.

A parlare di Rino Gaetano, delle band e dei cantautori calabresi, insieme a Franco Laratta nel format di LaC Tv Rinviata a giudizio, saranno Domenico Scarcello dei VillaZuk e l'attore Mirko Iaquinta.

Ma Rino Gaetano è veramente così importante per la Calabria? Può essere indicato come un modello? Questo uno dei temi centrali del confronto.

Ma facendo un passo indietro… All’inizio era lui. Simbolo di una Calabria autentica, antica. Eppure orgogliosa e fiera delle sue tradizioni. Otello Profazio che per decenni è stato un simbolo della Calabria. Tra video, intervista e qualche polemica in studio, signore e signori, ecco a voi la musica calabrese. Dai più grandi e amati cantautori di livello nazionale (Mino Reitano, Brunori Sas, Sergio Cammareri) fino alle band più giovani e agguerrite. E poi uno delle voci più belle: Fabio Curto vincitore dell'edizione 2015 di The Voice of Italy e di Musicultura nel 2020.

Giudice d’eccezione della nuova puntata di Rinviata a giudizio è il pianista Mattia Salemme. Appuntamento quindi con la musica, perché come scrive l’immensa Mina: “La musica, bella o brutta, seria o ignorante, santa o puttana, è lunga. E non ti abbandona. È il rumore dell'anima. E ti si attacca alla pelle e al cuore per non lasciarti più”.

L'appuntamento è quindi per questa sera, martedì 15 novembre, alle ore 21 su LaC Tv - canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky.