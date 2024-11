Ritardi nei soccorsi, carenza di personale, ospedali chiusi e privatizzazione. Di questo e di tanto altro ancora si parlerà nel nostro speciale sulla sanità calabrese, “Diritto negato”, che andrà in onda su LaC Tv (canale 11 ddt, 411 TivùSat, 820 Sky, oppure on demand scaricando l’app LaC Play), in due puntate, giovedì 11 luglio e giovedì 18 luglio, alle ore 23.30.

La nostra Francesca Lagatta, che ha curato i servizi, si è anche avvalsa di diverse testimonianze, tra cui quella di Sonia Leta, moglie di Gianni Mazzei, e Genny Bottino, figlia di Franco Bottino, due uomini che hanno perso la vita in circostanze che meritano un approfondimento. Luci puntate anche sulla politica e sulla recente riorganizzazione ospedaliera che riguarda le strutture del Tirreno cosentino. A delineare un quadro generale della sanità calabrese, nello specifico quella della provincia di Cosenza, c’è invece Graziano Di Natale, portavoce e coordinatore del “Comitato popolare in difesa del diritto alla salute”.