Non solo arte, ma anche impegno sociale con la scelta dell’Ucraina come Paese ospite. Il racconto stasera alle 20 nella puntata de LaCapitale speciale

Seconda edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si è tenuta nella suggestiva cornice della Nuvola, all’Eur. Non solo arte, ma anche impegno sociale con la scelta dell’Ucraina come Paese ospite.

Le telecamere de LaCapitale sono state alla Nuvola per raccontare questo grande evento, attraverso le sensazioni dei visitatori e le parole del direttore generale Alessandro Nicosia e della direttrice artistica Adriana Polveroni.

La Capitale Speciale andrà in onda stasera 21 novembre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.