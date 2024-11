Il racconto dell’inaugurazione del Natale romano con l’accensione delle luci in via dei Condotti e dell’albero sulla scalinata di Trinità dei Monti. La pioggia non ha fermato il magico evento che si svolge, come ogni anno, nella via dello shopping romano.

L’evento è stato organizzato dal vicepresidente Valerio Lucci e il presidente Gianni Battistoni dell’associazione ViaCondotti,in partnership con Bulgari che lo ha reso anche green approved. Quest’anno le luminarie sono a led: minimo spreco e basso impatto ambientale.

La Capitale Eventi andrà in onda questa sera, sabato 3 dicembre alle 20 su LaC Tv, canale 11del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.