Intorno alla seconda metà del Settecento il culto verso la Madonna della Montagna di Polsi, venerata nel celeberrimo Santuario d’Aspromonte, raggiunse anche la cittadina di Radicena, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, oggi conurbata con Iatrinoli e San Martino sotto il nome di Taurianova.

Tale devozione ricevette particolare incremento dopo l’arrivo del magnifico simulacro ligneo della Vergine, commissionato a Napoli nel 1786 il quale, dopo più di un secolo - e per l’esattezza il 9 settembre 1894 - divenne protagonista di un eclatante quanto drammatico miracolo consumatosi alla presenza di migliaia di fedeli.

Infatti in quel giorno memorabile, sul far della sera, la statua cominciò a muovere in maniera naturale gli occhi, alzandoli e abbassandoli in continuazione, in taluni momenti facendoli roteare convulsamente.

Portata a furor di popolo in processione e seguita da una folla oceanica di fedeli che temeva un’imminente catastrofe o del tutto la fine del mondo, l’immagine della Vergine a notte inoltrata alzò gli occhi verso la luna piena fissandola intensamente. In quel momento la luna si divise in quattro spicchi e comparve nitidamente la croce tra l’incredulità e la meraviglia delle popolazioni convenute ad assistere al miracolo.

