Dentro la Notizia accende i riflettori su un evento che unisce storia, arte, tradizione e identità calabrese. In diretta da San Giovanni in Fiore, oggi racconteremo una giornata speciale dedicata ai 70 anni della fondazione del laboratorio orafo Giovanni Battista Spadafora, una delle realtà artigiane più rappresentative della Calabria. Un anniversario che diventa occasione per celebrare non solo la lunga storia di un marchio che ha saputo custodire e innovare l’antica arte orafa florense, ma anche l’eredità culturale e valoriale lasciata dal suo fondatore, oggi portata avanti con passione e competenza dai figli Monica, Giancarlo e Giuseppe, ospiti della puntata.

Per rendere omaggio a questa ricorrenza, Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con uno speciale annullo celebrativo, dedicato proprio al settantesimo anniversario della casa orafa. Un bollo filatelico che riporta la dicitura “Settantesimo di fondazione – Antica arte orafa – G. B. Spadafora – 24.11.2025 – 87055 San Giovanni in Fiore”, disponibile dalle ore 10 alle 16 all’interno dell’Abbazia Florense, in piazza Abate Gioacchino, dove è stata allestita anche una postazione dedicata e una mostra dal titolo “La Calabria nella filatelia”. Un’occasione unica per appassionati, collezionisti e curiosi di scoprire come il patrimonio culturale calabrese sia stato rappresentato nei francobolli e negli annulli speciali della storia postale nazionale.

Nel corso della puntata approfondiremo il valore simbolico e culturale di questo evento, grazie agli interventi del sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, del presidente del Centro Studi Gioachimiti Riccardo Succurro, di rappresentanti di Poste Italiane e di altri studiosi che ci aiuteranno a comprendere il significato di un riconoscimento filatelico capace di connettere tradizione artigiana, identità territoriale e memoria collettiva.

A guidare il racconto, come sempre, Pier Paolo Cambareri, mentre sul posto, tra la gente e dentro il cuore della manifestazione, il nostro inviato Salvatore Bruno offrirà testimonianze, immagini e voci dei protagonisti della giornata.

L’appuntamento con Dentro la Notizia è alle ore 13 in diretta su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play, subito dopo la conclusione delle celebrazioni che prenderanno il via alle ore 10.