La sanità calabrese è al centro di un’emergenza che sembra non avere fine. Dopo quindici anni di commissariamento, tra promesse mancate, ospedali che cadono a pezzi, carenza cronica di medici e infermieri, e fondi del Pnrr ancora in gran parte inutilizzati, il Governo ha dichiarato ufficialmente lo “stato di emergenza sanitaria” nella nostra regione, nominando il presidente della regione Roberto Occhiuto commissario ad hoc. Ma quali sono le vere cause del collasso del sistema? E, soprattutto, esiste ancora una via d’uscita?

A “Dentro la Notizia”, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, ne parleremo con Luigi Ziccarelli, segretario regionale di Anaao Assomed Calabria.

In studio saranno analizzate le principali criticità: il ricorso ai medici cubani, le aggressioni al personale sanitario, le falle nei pronto soccorso, la fuga dei giovani medici, le difficoltà dell’assistenza territoriale e i ritardi nella costruzione dei nuovi ospedali (a parte quello della Sibaritide e quello del Vibonese).

Ma non solo denuncia: al centro della puntata anche le proposte e le battaglie del sindacato, dalla valorizzazione degli specializzandi alla difesa della sanità pubblica contro derive privatistiche e autonomie differenziate. Una puntata da non perdere per comprendere cosa sta accadendo nella sanità calabrese, ma anche per interrogarsi sul futuro della salute in una regione che non può più permettersi di restare indietro.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.