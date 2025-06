In prima linea negli ospedali e nei territori, sempre più spesso bersaglio di aggressioni fisiche e verbali, ma anche protagonisti silenziosi e fondamentali del sistema sanitario. Nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, ospite in studio Fausto Sposato, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e figura di riferimento nel dibattito sulla sanità calabrese.

Al centro del confronto, il ruolo degli infermieri come pilastro del rilancio del servizio sanitario pubblico: una professione spesso trascurata dalla politica, sottopagata e a corto di tutele, ma strategica per garantire cure di qualità, assistenza diffusa e prossimità ai cittadini.

Un focus sulle carenze di organico e sulle condizioni di lavoro che mettono a rischio non solo la sicurezza degli operatori, ma anche quella dei pazienti. Le denunce, le testimonianze, ma anche le proposte concrete: più assunzioni, valorizzazione del ruolo infermieristico, investimenti nella sanità territoriale e nella formazione.

Una puntata da non perdere per comprendere come la figura dell’infermiere, se adeguatamente sostenuta, possa diventare motore di una sanità pubblica più efficiente, più umana e più vicina ai bisogni delle persone, soprattutto in una regione come la Calabria, dove la salute è spesso un diritto negato.

