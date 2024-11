Torna questa sera, dalle ore 21.00 su LaC Tv, la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C

“11 in campo”: la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della Serie B e C. Ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello sport, Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di Serie A.

Si farà un bilancio sul campionato di Serie B, sui costi delle società della Lega Prò e del difficile campionato del girone C di Serie C. Ospiti di questa sera alle 21.00 il presidente del Crotone Gianni Vrenna e l’attaccante del Catanzaro Tommaso Biasci.