La Lega italiana contro i tumori in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, lancia la campagna di sensibilizzazione per promuovere un corretto stile di vita e diffondere la cultura della prevenzione.

Da sempre il simbolo della settimana per la Prevenzione è l'olio extravergine di oliva 100% italiano. L’olio selezionato per la campagna di quest’anno è calabrese, l’olio Pata.

Pasquale Motta ne parlerà con l’imprenditore olivicolo Renato Pata in collegamento telefonico, e con l’avvocato Concetta Stanizzi, vicepresidente nazionale Lilt e presidente Lilt della sezione di Catanzaro

L’appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere in streaming e rivedere la trasmissione anche su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.