Attraverso i social ha saputo trasformare la sua passione in una missione. L'appuntamento con la digital creator è per stasera alle ore 21:30 su LaC Tv

È Noemi Spinetti la protagonista della nuova puntata di Storie che insegnano, in onda questa sera alle ore 21:30 su LaC Tv. Una digital creator che attraverso i social ha riscritto la narrazione sulla Calabria. Dall'isolamento durante il Covid all'esperienza a Londra, fino alla riscoperta delle radici in Calabria, Noemi ha trasformato la sua passione in una missione: sfatare stereotipi e condividere la bellezza nascosta della sua terra.

Con il suo progetto "Incalabriamoci", ci guida in un viaggio esplorativo, dimostrando il potere dei digital creator nel rivelare meraviglie locali a un pubblico globale. L'appuntamento è questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Sarà possibile vedere e rivedere la puntata su LaC Play.