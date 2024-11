«La logica del piagnisteo meridionalista non ci appartiene, il nostro scopo è lavorare per eliminare il divario tra Nord e Sud» - ha detto Orlandino Greco, leader di Italia del Meridione ospite della nuova puntata di Piazza parlamento in onda questa sera alle 20 su LaC. «Il problema non è il Nord, ma la classe politica del Sud che si è sempre accontentata solo delle mance». LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 25 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.