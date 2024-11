Riflettori puntati sulla necessità di supportare persone che si trovano in difficoltà. Tra gli ospiti, il presidente dell’Osservatorio permanente per la Fusione di Corigliano Rossano Vincenzo Figoli, e Luigi Godino, psicologo e psicoterapeuta. Appuntamento alle 23.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Una storia di abbandono e di povertà. Un uomo di 65 anni si trova a lottare per sopravvivere in mezzo a una realtà di estrema precarietà e solitudine. Nato a Corigliano, si è stabilito temporaneamente a Piragineti, dove vive grazie all'aiuto di poche persone che hanno dimostrato compassione e si sono avvicinate a lui. L'uomo si trova in uno stato di profonda depressione e sconforto morale. Si sente isolato e si considera uno dei tanti "invisibili", coloro che sono marginalizzati e trascurati dalla società.

La sua storia è un grido di aiuto che mette in luce le difficoltà di molte persone che vivono ai margini della società, invisibili agli occhi degli altri. Rappresenta una sfida per le istituzioni e per la comunità nel fornire un supporto reale e tangibile a coloro che si trovano in situazioni simili, garantendo un sostegno adeguato ed efficace per affrontare la solitudine e le difficoltà quotidiane. Sulla vicenda è stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria. Documento in esclusiva nella prossima puntata di Talking, trasmissione condotta da Matteo Lauria, in cui il protagonista si racconta nell’ambito della riservatezza. Con lui gli altri ospiti saranno: l’autore della denuncia che è il presidente dell’Osservatorio permanente per la Fusione di Corigliano Rossano Vincenzo Figoli, e Luigi Godino, psicologo e psicoterapeuta.

