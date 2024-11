«Oggi la società è cambiata e i ragazzi non vivono più l’antimafia come noi, che abbiamo vissuto il 1992 e le stragi di Capaci e via D’Amelio come un trauma. Per questo oggi si parla di mafie sempre di meno. Le mafie hanno capito che se non generano un trauma si smette di raccontarle».

Marcello Ravveduto, storico, tra i più importanti esperti di mafie si racconta a Paola Bottero, dall’infanzia a Salerno all’insegnamento.

