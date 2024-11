Dalla tragedia di Cutro, alle parole del ministro Piantedosi, allo scontro in parlamento: la premier Meloni non ha ancora reso omaggio alle salme ma, oggi sbarca nel centro crotonese per tenere un Consiglio dei Ministri.

Decisioni vere o passarella? E intanto, sempre Piantedosi, ordina di spostare le salme da Crotone a Bologna ma poi ed è costretto a fare marcia per le proteste dei parenti. Cosa sta succedendo? Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Jasmine Cristallo del partito democratico. Appuntamento alle 14:30

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere in streaming e rivedere la trasmissione anche su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.