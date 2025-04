Nonostante le “moine” filo americane della Meloni per evitare i dazi, Trump non ha mostrato alcuna tenera attenzione nei confronti dell’Italia. C’è poco da sbaciucchiare. Così come l’apparizione di Musk al Congresso della Lega non vuol dire che la Casa Bianca abbia in mente trattamenti di favore per il nostro Paese. Intanto, per motivi del tutto diversi, nemmeno Giuseppe Conte e la sua piazza si sono lasciati “straziare” dagli ambigui baci del Pd. È tanta la carne al fuoco e Perfidia ci porterà tra i meandri della politica internazionale e nazionale per aiutarci a interpretare i tanti segnali contrastanti che arrivano in queste settimane.

L’appuntamento con il talk politico condotto da Antonella Grippo è, al solito, alle 21,30 su LaC Tv. Tanti gli ospiti: Nino Spirlì (già Presidente Regione Calabria), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Pina Picierno (Vicepresidente Parlamento Europeo), Antonello Talerico (Forza Italia), Ylenja Lucaselli (deputata Fratelli d’Italia), Ugo Floro (Giornalista). Contributi esterni di Gianfranco Rotondi (Fratelli d’Italia) e di Enrico Borghi (Italia Viva).