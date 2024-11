Oggi alle 12:00 su LaC TV torna Calabresi nel mondo, con Franco Laratta e Palma Serrao dagli studi dell’aeroporto di Lamezia.

Il primo collegamento sarà con Bruxelles dove si trova Carlo Diana, originario di Amantea, da diversi anni Policy advisor al Parlamento Europeo. Il suo importante impegno nelle massime istituzioni europee si svolge tra Bruxelles e Strasburgo.

Secondo collegamento con un giovane cosentino, Andrea Zafferano, che dopo esser stato impegnato in diverse città italiane, da qualche tempo si trova a Desenzano del Garda. Andrea è un consulente di Finanza agevolata. Lavora bene ed è soddisfatto dei suoi successi. Ma confessa che il suo cuore batte sempre per la Calabria, per il centro storico di Cosenza, soprattutto per l’amata Sila, in particolare per Lorica che spesso raggiunge.

Ultimo collegamento con La Sapienza di Roma dove conduce tante battaglie Luca Falbo, di Rovito, studente di medicina e attivista. Rappresentante degli studenti, si distingue per molte battaglie, diventa noto per quella contro il caro affitti con la “protesta delle tende”. Promotore del Comitato Domani in Salute.

