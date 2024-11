Il format condotto da Franco Laratta e Palma Serrao torna oggi alle 12: tre gli ospiti con i quali faremo un volo negli Stati Uniti, passando per l’Ecuador fino ad arrivare in Svizzera

Torna sabato alle 12:00, dallo studio di LaC Tv dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, Calabresi nel mondo. Con Franco Laratta e Palma Serrao.

Il primo volo è per Manhattan dove troviamo l’archistar calabrese Giuseppe Samà, che ci racconta dei suoi nuovi progetti che lo portano a lavorare perfino in Arabia Saudita, mentre è sempre molto apprezzato negli Stati Uniti e in diversi paesi europei. Con l’architetto Samà parleremo anche dell’America di Trump.

Il secondo ospite si chiama Matteo Rubbettino, un giovane calabrese che dopo 15 anni di avventure e successi all'estero ha deciso di rientrare in Calabria per applicare nella nostra terra, tutto quello che ha imparato all’estero. Laureato in Bocconi, ha vissuto in Australia dove ha lavorato come curatore d'arte e organizzatore di festival gastronomici su scala nazionale, per poi trasferirsi in Ecuador dove ha aperto un centro culturale e un ristorante che è stato incluso nel 2022 nella edizione di Time Magazine di New York sui top 100 must-see places in the world. Matteo Rubbettino ci racconterà cosa fa ora che lavora a Soveria Mannelli.

Il terzo ospite è Manuel Pecora, giovanissimo musicista cosentino che si trova in Svizzera. Inizia a studiare il violoncello alla scuola secondaria di primo grado e a 15 anni si scrive al Conservatorio. Frequenta il liceo musicale di Cosenza Lucrezia della Valle. A marzo del 2024 viene ammesso al Conservatorio della Svizzera italiana.