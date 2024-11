Il Pollino delle meraviglie nella prima puntata della nuova serie di Terra Mia giunta alla sua terza edizione, con Franco Laratta, Francesca Caruso ed Ernesto Mastroianni. Una puntata ricca di storia, di cultura, di tradizioni, di agroalimentare, di eccellenza, del culto della montagna incantata. Perché qui il Pollino è in ogni angolo, in ogni borgo, in ogni attività umana. Terra mia esalta la bellezza di questi posti, l’incanto del centro storico di Morano Calabro, illumina gli imprenditori che hanno scelto e imposto uno stile di accoglienza di altissima qualità, per cui sta nascendo e crescendo velocemente un forte turismo straniero che guarda al Pollino con tanto interesse.

Terra mia riparte dal Castello di Morano Calabro raccontato da Martina Federico, per poi evidenziare il successo di grandi intuizioni agricole come quella della Famiglia Nola, come quella l’ingegnere Nicola Bloise che ha ridato l’anima al centro storico di Morano, il coraggio della giovane imprenditrice agricola Teresa Maradei, le degustazioni straordinarie dell’Antico Borgo, le pizze campioni d’Italia di mamma Giuseppe e mamma Filomena di Castrovillari, e tanti produttori locali di olio, fagioli bianchi, cipolle, formaggi, pane, in un trionfo di sapori e di profumi.

E poi la musica etnica, le suggestioni arbëreshë, il sax fra i ruderi del castello, l’esibizione dei Tamburinari, il trionfo della tarantella, l’esibizione del campione europeo di organetto, i gruppi etno-folk di Saracena, Mormanno, Morano. Si chiude con le sfilate in costume d’epoca e le valutazioni dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gallo.

L'appuntamento è domenica 7 luglio alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.