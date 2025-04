Novità dal vertice in Regione e possibile soluzione per 4mila lavoratori. Se ne discute nella nuova puntata del format targato LaC con l’assessore Calabrese e il sindacalista Muzzopappa. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre

Una vertenza storica che sembra incanalarsi per il verso giusto. I Tirocinanti di inclusione sociale, un bacino di circa 4mila persone, sperano nella Regione e nel ruolo propositivo del sindacato per chiudere una volta per tutte il nodo della stabilizzazione dei precari che hanno assicurato, con il proprio lavoro, il mantenimento dei servizi in moltissime amministrazioni ed enti pubblici calabresi.

Dall'ultimo vertice tenuto alla Regione sono emerse novità importanti che potrebbero consentire, nonostante le difficoltà oggettive, di portare a conclusione l'annosa questione. ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il forma di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con l'assessore regionale Giovanni Calabrese e con il segretario regionale della Uil Temp Luca Muzzopappa. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.