Prima puntata della nuova stagione sportiva di "11 in campo" questa sera alle ore 21.00. Si parlerà del campionato di serie B con la sua prima giornata, che è stata caratterizzata da tante certezze e dal debutto vincente del Cosenza contro l'Ascoli e dal prezioso pareggio del Catanzaro a Cremona. Con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello Sport.

Gli ospiti

Alla trasmissione parteciperanno: Floriano Noto Presidente US Catanzaro, Simone Giacchetta direttore Sportivo Cremonese. In studio Franco Iacopino ex segretario generale Reggina e Catanzaro.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.