Torna questa sera l’appuntamento con 11 In Campo, il programma ideato e condotto da Maurizio Insardà. Come di consueto, animeranno la puntata il giornalista di Gazzetta dello Sport Nicola Binda e l’ex arbitro di serie A Mario Palmieri. In studio il giornalista Franco Pellicanò e in collegamento Skype il difensore e capitano del Frosinone Fabio Lucioni, che con la sua squadra ha appena conquistato la serie A vincendo il campionato cadetto.

Come vederci



Appuntamento alle 21 su LaC Tv, canale 11 del Dtt, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.