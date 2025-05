Torna Calabresi nel mondo, il format targato LaC in onda alle ore 12.00. Ospiti della nuova puntata: Tommasina Valenzi originaria di Lamezia Terme e cresciuta a Ginevra, in Svizzera, dove oggi lavora come responsabile operativa presso i Servizi industriali.



Fortemente legata alle sue radici, è presidente da sei anni dell’Associazione dei Calabresi di Ginevra, con la quale è cresciuta avendo avuto i genitori da sempre membri attivi del comitato. L’associazione si impegna a far conoscere la Calabria nel cantone di Ginevra attraverso la musica, la gastronomia e le tradizioni popolari, organizzando due grandi feste annuali e numerose altre manifestazioni culturali. Ha ricoperto anche il ruolo di consultrice dei giovani calabresi in Svizzera presso la Regione Calabria. Ad aprile scorso è stata eletta consigliera comunale della città di Onex. Ciò testimonia la piena integrazione delle seconde e terze generazioni nel territorio svizzero.



Appassionato di Calabria, che scorre nelle sue vene, anche Simone Sarro, pizzaiolo nativo di Belvedere Marittimo (Cosenza) che ha deciso di partire in Spagna e precisamente a Valencia dove ha intessuto rapporti e ha esportato la sua sapienza professionale facendosi apprezzare per le sue doti culinarie e non solo. Simone esporta bellezza e caparbietà tipicamente calabresi in un territorio che non è suo e racconta della sua necessità di sperimentarsi in continuazione.

Altro ospite Giuseppe Zavaglia, giovane attore originario di Catanzaro. Nato come modello, dopo avere avuto successo in vari concorsi di bellezza come Mister Italia, Mister Europa e Un Bello per il cinema nel 2012 ha partecipato a una serie di produzioni tra cui Sandokan serie televisiva con Can Yaman. Attualmente a Roma, intravede nell’ arte attoriale la possibilità di esprimere una dimensione poliedrica del suo essere. Appuntamento alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.