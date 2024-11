Anche oggi un lunedì “mondiale” per le calabresi: 4 risultati utili su 4. E di questo en plein parleremo, oggi 28 novembre, al ritorno puntuale de La B C del calcio in Calabria. In diretta dalle 19.00 con due ospiti e colleghi d’eccezione: Stefania Scarfò e Massimiliano Franco.

Ma quanto è forte questo Catanzaro che vince anche a Pescara? È giusto che offuschi l’altrettanto eccezionale cammino del Crotone? La Reggina conferma di poter farcela? Il Cosenza è fuori dalla crisi?

Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza, assieme anche ad Antonello Placanica, direttore di Forza Reggina, non trascureranno nulla, nemmeno il mondiale.

Gli spunti sono tanti! L’ora giusta? Le 19,00! Scegli la piattaforma de LaC news24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la Tua diretta!