Torna La B C del calcio in Calabria, in diretta su LaC News24 e Sport Team Calabria dalle 19,00. Cosenza spacciato? Reggina ripresa? Interrogativi da derby! Catanzaro oramai in serie B? Crotone depresso? Quesiti semplici!

Nel weekend più nero di sempre per il Mediterraneo calabrese si parla anche di calcio a La B C del con Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, ma soprattutto Mario Ferrantino Cosenza che ospiterà Antonello Placanica direttore di Forza Reggina.

I protagonisti de La B C del calcio, col cordoglio dovuto per le vittime della strage di Steccato di Cutro, proveranno a trovare i tempi giusti per parlare di sport, anche come veicolo di crescita sociale. Appuntamento alle 19.00! Scegli la piattaforma de LaC news24 e partecipa a quella che sarà comunque la tua diretta!