Anche oggi, lunedì 14 novembre, ritorna La B C del calcio in Calabria in diretta dalle 19.00 a commentare un bel poker di vittorie con una ospite d’eccezione: Marina Presello da Sky Sport. E nel lunedì de LaC News 24 e Sport Team Calabria, torna la vera regina della serie B e non solo: appena terminata B-Side sul 200 di Sky Sport 24, la popolare giornalista sarà assieme a Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti e Mario Ferrantino Cosenza. Gli spunti sono tanti, quanto almeno le vittorie diversamente importanti di Reggina, Cosenza, Catanzaro e Crotone. L’ora giusta? Le 19.00! Scegli la piattaforma de LaC news 24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la tua diretta!