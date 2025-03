Torna oggi con una nuova puntata il format di LaC Tv, Calabresi nel mondo. La trasmissione condotta da Palma Serrao e da Salvatore Stanizzi vedrà protagonisti l’attore originario di Belvedere Marittimo e ora a Roma Francesco de Francesco che racconterà dei suoi ultimi lavori tra i quali la serie su Rocco Schiavone con l’attore Marco Giallini. Francesco, reduce di un provino per una serie targata Netflix, ha anche parlato del suo legame viscerale con la Calabria che si porge secondo lui come un palcoscenico naturale dal punto di vista scenografico tra le sue bellezza poliedriche .

Una bella chiacchierata dal sapore multiforme sarà fatta anche insieme a Giuseppe Barilaro, pittore calabrese ora a Carrara per affrontare emi importanti quali la libertà dell’intellettuale in un mondo dove il valore dell’arte è spesso mercificato, di analogie corrispondenze e significati del suo sperimentalismo pittorico grazie al quale Barilaro ha ottenuti successi fino in Cina.

Altro ospite sarà Pasquale Guaglianone giornalista di LaC network corrispondente dall’Argentina già autore e conduttore di alcuni format tv sulla nostra rete tra cui Storie di vita. Parleremo con lui anche del Papa in questo delicato momento per la sua salute. L’appuntamento