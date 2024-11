Dopo la sosta natalizia, anche Perfidia riprende il suo percorso. Antonella Grippo ritorna più grintosa che mai per bissare il successo di questa prima parte di stagione che ha visto tantissimi protagonisti di livello nazionale accomodarsi sulle scottanti poltrone del talk politico di LaC Tv. E d’altra parte i “magnifici trenta”, selezionati dalla giornalista di Sapri, per l’ultima puntata del meglio del 2022, dimostrano come la connessione tra le vicende calabresi e quelle italiane, si sia rivelata una scelta vincente per il format che si è conquistato ormai un posto di rilievo tra i principali talk politici nazionali.

Si torna quindi in studio a raccontare i fatti dell’attualità politica. Perfidia questa sera indagherà la domanda di forti leadership che, secondo molti analisti, pervade le democrazie avanzate. Tra equivoci e trappole. E con particolare attenzione al fenomeno Meloni divisa tra le pretese sovraniste e la conciliazione con il potere finanziario che domina in Europa. Non per niente il titolo scelto per la puntata è “Leadership e leadercippe”.

Ospiti di Antonella Grippo saranno Luciano Canfora (classicista e storico), la scrittrice Ginevra Bompiani, Maria Tripodi (Forza Italia) nominata dal Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del Governo Meloni, il giornalista de “Il Manifesto” Luigi Pandolfi, e il neo consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky. Anche in streaming su LaC Play.