All'Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, si apre un nuovo ed interessante spazio di dialogo che mira a stimolare la curiosità dei giovani: Il Salotto delle Interviste. Questo format innovativo, ideato dal Network LaC in collaborazione con l'Istituto, offre agli studenti l'opportunità di intervistare esperti e figure di rilievo.

La seconda puntata di questa iniziativa ha visto la partecipazione di due ospiti d'eccezione: Gaetano Aurelio, presidente del Comitato Unicef di Vibo Valentia, e Raffaele Pileggi, referente del settore formazione di Libera. Una giornata ricca di spunti e riflessioni che ha coinvolto tanto gli ospiti quanto il giovane pubblico presente, creando un’atmosfera vivace e di grande partecipazione.

L’intervista a Gaetano Aurelio: un sorriso che tocca il cielo

A rompere il ghiaccio è stata Giulia Maisano, studentessa dell'I.C. Amerigo Vespucci, che ha avuto il privilegio di intervistare Gaetano Aurelio, il presidente del Comitato Unicef di Vibo Valentia. Le domande di Giulia si sono focalizzate su temi di grande rilevanza sociale: «Perché ha scelto di lavorare per l'Unicef?» è stata la prima domanda, seguita da interrogativi su come l'organizzazione affronta le sfide globali, e cosa possono fare i giovani per contribuire concretamente.

Le risposte di Aurelio sono state cariche di speranza: «Basta il sorriso vostro, il sorriso di un bambino, per toccare il cielo con le dita», ha dichiarato, sottolineando come ogni piccolo gesto possa avere un impatto straordinario. Ha parlato delle numerose campagne promosse dall'Unicef, come “Cambiamo aria” per sensibilizzare sul cambiamento climatico e come questo sia, in realtà, una crisi dei diritti dei bambini. Non sono mancate riflessioni sulla raccolta fondi e sul coinvolgimento delle scuole, con l’augurio che sempre più giovani si uniscano al movimento di solidarietà globale.

Anche il pubblico presente, composto dagli studenti dell’Istituto, ha avuto modo di intervenire con domande sulla lotta contro le spose bambine, la risposta dell'Unicef alle crisi globali e le azioni concrete che si possono intraprendere per difendere i diritti dei più piccoli.

L’intervista a Raffaele Pileggi: in prima linea contro la mafia

La seconda parte della giornata ha visto protagonista Leonardo Lo Turco, un altro giovane studente, che ha intervistato Raffaele Pileggi, referente del settore formazione di Libera. Leonardo ha posto domande impegnative, rivolgendosi a Pileggi con quesiti sul fenomeno mafioso e sul ruolo cruciale di Libera nella lotta alla criminalità organizzata.

Pileggi ha risposto con grande determinazione, condividendo le difficoltà che si incontrano nel nostro territorio, ma anche la bellezza e il potenziale della Calabria. Ha parlato della necessità di una memoria attiva che non solo preservi la storia, ma che permetta alle nuove generazioni di combattere la mafia nella vita quotidiana. «La mafia si può toccare con mano ogni giorno», ha detto Pileggi, spiegando come il sistema mafioso si intrecci spesso con le amministrazioni pubbliche, creando un contesto di disagio che deve essere affrontato con decisione e consapevolezza.

Un momento toccante è stato quando Pileggi ha citato le parole di Paolo Borsellino: «Nel momento in cui le giovani generazioni negheranno il consenso alla mafia, la mafia scomparirà come un incubo». Questo messaggio di speranza è stato accolto con grande emozione dai ragazzi presenti, che si sono sentiti parte di una battaglia che non può e non deve essere combattuta solo dagli adulti.

Un successo di partecipazione e riflessione

L’intero evento si è concluso con un caloroso applauso da parte degli studenti, che si sono mostrati profondamente coinvolti e motivati dalle parole di Gaetano Aurelio e Raffaele Pileggi. La partecipazione attiva del pubblico ha reso l’esperienza ancora più interessante, dimostrando che i giovani sono pronti a farsi carico di temi così delicati come i diritti dei bambini e la lotta alla mafia.

Non vogliamo svelarvi troppo, se volete scoprire tutte le risposte degli ospiti e approfondire gli argomenti trattati, non perdete la puntata in onda domenica 9 marzo alle ore 17:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono nella forza dei giovani e nella capacità di cambiamento che ogni generazione porta con sé.