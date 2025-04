Le proposte dei sindaci dell'area urbana cosentina per il rilancio dei trasporti e per assicurare servizi adeguati a un vastissimo bacino di utenza di pertinenza regionale. Si parlerà di questo, e non solo, nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Ospite in studio il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, che rilancia la proposta di una fermata nella stazione dell'area urbana del treno di lunga percorrenza Sibari-Bolzano. Al centro del format anche il tema dell'Alta velocità ferroviaria, della gestione dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, del rischio isolamento per i piccoli borghi. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.