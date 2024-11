Ospite di Piazza Parlamento, il deputato di Forza Italia parla con Alessandro Russo di infrastrutture strategiche come la statale 106 e l’Alta Velocità e dei fondi stanziati per la Calabria in Legge di Bilancio

«Sono molto orgoglioso. Nella Legge di Bilancio ci sono 3 milioni di euro per la riqualificazione del lido comunale di Reggio Calabria, un luogo bellissimo che è il biglietto da visita della città e che oggi è in una condizione pietosa. Siamo riusciti anche a far finanziare, con due milioni, il potenziamento delle terme di Antonimina di Locri, che sono un gioiello». Così Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ospite di Piazza Parlamento, il programma in onda questa sera alle 20.

LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 25 gennaio, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.