La figura dell’antiquario può essere considerata come l'esperto di un’epoca passata e che dev'essere conservata nel tempo. Oggi a Tropea nel magazzino di Giuseppe Taccone, c'è un luogo della memoria dove da più sessant'anni, con la sua passione avuta fin da piccolo, raccoglie qualsiasi oggetto, anche il più insignificante e lo rivende al prezzo che gli offrono i clienti, per lui è più importante conservare l'oggetto e rendere felice il suo cliente. Questa sera alle ore 21:00 non perderti la nuova puntata de LaC Storie "U Prufissuri" di Saverio Caracciolo che ci farà viaggiare nel passato con Giuseppe Taccone il mago dell'antichità che trasforma oggetti dimenticati in tesori da custodire. Ogni vendita è un ponte tra epoche diverse, dove la storia e la felicità si intrecciano.

La nuova puntata

