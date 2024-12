Torna anche oggi l’appuntamento con Dentro la notizia, trasmissione d’approfondimento in onda dalle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Ospite di Pier Paolo Cambareri, l’ex sindaco di Tropea, Nino Macrì.

In una intervista secca, l’ex primo cittadino non molla la presa e rivendica le sue ragioni e del suo buon operato per ribaltare, attraverso il ricorso contro lo scioglimento del Comune (che verrà discusso a gennaio) il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri ad aprile del 2024. Nel corso della puntata, le valutazioni dell'ex amministratore sul futuro della Perla del Tirreno e un'analisi sulla legge che dispone lo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose, una norma che a parere di molti andrebbe rivista.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.